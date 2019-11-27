Başıboş sanıp sahiplendi! Bakın aslında ne çıktı...

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959 tarihinde Konya'nın Taşkent ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Davutoğlu, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin ekonomi ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerini çift anadal programıyla bitirdi. Aynı üniversitenin kamu yönetimi bölümünde yüksek lisans, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde de doktora yaptı.

2014–2016 yılları arasında AK Parti genel başkanlığı ve Başbakanlık görevini sürdürdü. Bu görevinden önce 2009–2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafıdan kurulan 60. Türkiye Hükümeti ve 61. Türkiye Hükümeti'nde Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. 2003–2009 yılları arasında o dönem başbakanlık yapan Erdoğan'ın ve Abdullah Gül'ün dış politika danışmanlığını yaptı. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Konya milletvekili olarak meclise girdi. Başbakanlık görevinden 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etti.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. Yeni parti kurma çalışmaları neticesinde 9 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.

Ahmet Davutoğlu, tıp doktoru Sare Davuttoğlu ile evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, Almanca, Malayca ve Arapça bilmektedir.