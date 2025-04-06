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        Haberler Magazin Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

        Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:23
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        Tiyatronun acı günü
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        Ahmet Levendoğlu'dan acı haber geldi. Usta tiyatrocu, 80 yaşında hayata veda etti.

        Oyuncular Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili meslektaşımız, değerli hocamız Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

        Ahmet Levenoğlu Kimdir? 1945'te İstanbul'da doğan Ahmet Levenoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'na öğrenci yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor - kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Ahmet Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'nın kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar baş dekoratörlük, sonraları aynı zamanda yönetmenlik yaptı. Robert Kolej'den mezun olan Ahmet Levendoğl, İngiltere'de burslu öğrenci olarak okuduğu Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümünü 1969'da bitirdi.Biçok oyuna saghneye çıkan, birçok oyunu yöneten ve birçok oyunun çevirmenliğini yapan Ahmed Levendoğlu, ayrıca 11 sinema filminde de rol aldı.

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        #Ahmet Levendoğlu
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