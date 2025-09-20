Ahmet Metin Genç'in '6222 cezası' aldığı iddiası yalanlandı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in hakkında çıkan "6222 cezası" aldığı haberlerinin asılsız olduğu bildirildi
Giriş: 20.09.2025 - 01:08 Güncelleme: 20.09.2025 - 01:08
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç hakkında servis edilen '6222 cezası' haberleri asılsızdır. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi iç hesaplaşmaları üzerinden şehrimizi, belediyemizi ve başkanımızı gündeme getirmeye çalışanlara itibar etmeyiniz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
