Ahmet Özer 3. kez hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması görülecek.

DHA'daki habere göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 numaralı duruşma salonunda başlayacak.