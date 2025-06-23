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        Haberler Magazin Ahmet Selim Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Ahmet Selim Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, Ünye Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:10
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        En son memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ın başrolünü oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı sinema filmini çeken Tuncer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

        Ünye Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet Selim Tuncer, aile kabristanına defnedildi.

        Cenazeye; eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, sanatçı Yücel Arzen, iş arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        #Ahmet Selim Tuncer
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