İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ahmet Vefik Alp'in vefat ettiğini duyurdu. Cenazesi yarın Kuşadası'nda toprağa verilecek olan Ahmet Vefik Alp'in hayatı araştırılıyor. Ahmet Vefik Alp kimdir? Ahmet Vefik Alp neden vefat etti?

AHMET VEFİK ALP KİMDİR?

Ahmet Vefik Alp 31 Mayıs 1948 tarihinde Kadıköy İstanbul'da doğdu. Türk mimar, kent bilimci, yüksek mühendis ve siyasetçi olan Ahmet Vefik Alp 72 yaşında, Kuşadası'nda hayatını kaybetti.

AHMET VEFİK ALP HAYATI

Saint Joseph Fransız Lisesi' ni bitirdikten sonra Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğrenimine başlamış, aynı yıl Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçerek 1971 yılında 'Pekiyi' derece ile ''Mimar', 1973 yılında da 'Pekiyi' derece ile Yüksek Mühendis Mimar' Diplomalarını almıştır. 1973 yılında ITU Mimarlık Fakültesinde 'Asistan' lığa atanan Alp, 1977 yılında ABD ye gönderilmiştir.



ALP, Houston, Texas, 'Rice University' de, 1978 yılında Şehircilik alanındaki projesiyle 'Master'; 1979 da Mimari ve Şehirsel Psikoloji alanında insanlar, binalar ve şehirler arasındaki zihinsel ve duygusal etkileşimleri inceleyen 16 ayda tamamladığı ‘Aesthetic Response to Geometry in Architecture’ araştırması ile de ‘Doktor’ payelerini almıştır.



1982 yılında Suudi Arabistan KFUPM 'Kral Fahd Universitesi' ne davet edilen Alp’in bu dönemde hazırladığı projelerden ''Riyad Diplomatik Şehir'de TC Riyad Büyükelçiliği ve Lojmanları, Dhahran' da 'Rektör Malikhanesi', Jubail Endüstri Şehrinde Villa, Basra Körfezinde Half Moon Bay Tatil Beldesi, Medine de Hacılar Oteli, Cidde'de Alışveriş Merkezi ve Prototip Çöl Müzesi nden ilk dördü tamamlanarak kullanıma verilmiştir.



1984 yılında 'Doçent' liğe yükseltilen Dr. Alp, 1989 da Birleşmiş Milletler Teşkilatı' nın himayesindeki (IAA) 'International Academy of Architecture' (Uluslararası Mimarlık Akademisi) 'Profesör' lüğüne seçilmiştirr.

1986 yılında ABD Dr. Alp’e 'Profesyonel Mimar' lisansı vermiştir. Aynı yıl TSA Texas Society of Architects' (Texas Mimarlar Cemiyeti) üyeleğine kabul edilen Alp, takiben AIA' 'American Institute of Architects' (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) üyeliğine getirilmiştir. Ülkemizde (A) Grubu Şehirplancı Lisansı sahibi olan Alp 1995 yılında ABD den ‘Profesyonel Iç Mimar’ yetkisini almıştır.



Mimarlık, Şehircilik, Belediyecilik ile Doğal ve Kültürel Mirasın korunması alanında birçok kuruluşun üyesi bulunan Alp akademik ve bilimsel çalışmaları, mimari yapıtlarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır. Yazıları yerli ve yabancı dergilerde ve basında yayınlanmaktadır.

AHMET VEFİK ALP ÇALIŞMALARI

Alp, ABD ve Suudi Arabistan' a ilaveten Isviçre' ve Japonya'da çalışmıştır. 1990 yılında kurduğu Alp Mimarlar Tasarım Atölyeleri Ltd bünyesinde projelerinden bir kısmı inşa edilerek tamamlanmıştır. Japonya, Yamagata da 'Türk Pavyonu', Istanbul Kalamış 'Marina Park Konutları', Zeytinburnu Uluslararası Turizm Kongre ve Ticaret Merkezi', 'T.C. Gebze Teknik Üniversitesi Muallimköy Kampüsü, Kayseri Hilton Oteli; Sapanca Dağ Evleri;, Ankara MHP Genel Merkezi, Hatay Dörtyol Otel-Çarşı Grubu; Tokyo Camii ve Kültür Merkezi ve Camii, Malatya Belediye Sarayı, Kuşadası’nda Tatil Evleri ve Villalar, Bogaziçi’nde Yalılar, Beylikdüzü Otel-Çarşı ve Rezidans-Çarşı Kompleksi ile çeşitli Kültür, Turizm, Spor, Ticaret ve Yönetim Merkezleri, Eski Eser çalışmaları, Peyzaj ile Bölgesel ve Kentsel Planlama ve Tasarım çalışmaları bunlardan bazılarıdır.

1996 yılında T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ‘Profesör’ lüğüne getirilen Alp burada Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mimari Tasarım Anabilimdalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.



Ağa Han Mimarlık Ödülleri Programında ‘Nominateur’ ( aday belirleyici) hizmetini yürütmüştür.. 2001 yılında Kazakistan Kazgor Design Academy ve IAAEC Doğu Ülkeleri Uluslararası Mimarlık Akademisi üyeliği ne seçilmiştir.

1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na aday olan Alp’in Deprem ve Gecekondular için Çekirdek Konut ve Kapsül Evler, Boğaziçi Otoray Tüpgeçiş, TRANSMAR Pendik-Yeşilköy Otoray Yüzer-Viadük, Istanbul Kuşakyol, Boğaziçi 3 Üsküdar-Levent Denizaltı Tüp, Haliç Sualtı Otoparkı ve Müzekent Istanbul, Istanbul Ulaşımı içim ‘Çemberler Sistemi’, Geleceğin Şehirleri Ekokentler, Büyük Marmara Çemberi, Çağdaş Cadde gibi çalışmalarından bir bölümü ulusal ve uluslararası basın aracılığıyla tanınmıştır.

Profesör Alp, 1999-2002 yıllarında 57. Koalisyon Hükümetinde T.C. Başbakan Başdanışmanlığı’ görevine atanmış, ancak aktif çalışma yapma imkanı bulamamıştır.

2000 yılında ‘Yüksek Bilim Konseyi’nin teklifi üzerine IAA ‘Uluslararası Mimarlık Akademisi’ 9. Presidium’u tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği / UIA gözetiminde 20 yi aşkın ülke temsilcisinin oybirliği ile Akademi’nin ‘Büyük Usta’ mertebesine yükseltilmiştir.



Profesör Alp’in TC Malatya Belediye Sarayı ve MHP Genel Merkezi Projeleri 2011; TC Gebze Teknik Üniversitesi Muallimköy Çevre Mühendisliği Binası 2012 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında Avrupa Finalisti ve ‘Avrupa’nın En İyisi’ seçilmiştir.

Profesör Alp 2011 yılı sonunda RIBA Royal Institute of British Architects (Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü) Asil Üyeliğine getirilmiştir.

Mayıs 2012 de Sofya da gerçekleşen Interarch 2012 IAA World Triennial of Architecture kapsamında ‘Taksim Cumhuriyet Camii & Dinler Müzesi’ projesi UIA Union Internationale des Architectes (Uluslararası Mimarlar Birliği) Birincilik, ayrıca IDA International Design Awards USA (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2012 Ikincilik Ödülünü kazanmış ve LICC London International Creativity Competition 2012 de finale kalmayı başarmıştır.



Çamlıca ‘Altın Kubbeli Cami’ projesi LICC 2013 te mimari proje dalında Birinciliğe layik bulunmuştur. ‘Taç İzmir’ 7 yıldızlı Otel ve Kongre Merkezi projesi 2013 IDA International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) nde kendi dalında 2.lik Ödülüne değer bulunmuştur.‘Ekokent Konya’ şehirsel yenileme ve dönüşüm projesine Interarch 2015 uluslararası kongresinde Roma Mimar ve Şehir Plancıları Odası Gümüş Madalyası verilmiştir. TC Gebze Teknik Üniversitesi Muallimköy Elektrik-Elektronik Mühendisliği Binası 2016 yılı 9. IDA International Design Awards USA (Uluslararası Tasarım Ödülleri) Kurumsal Binalar Kategorisinde Bronz Ödül kazanmıştır. 2020 yılında ‘Technology & Informatics Zone HDQS, Gebze, Kocaeli ‘Yönetim Binası’ Projesi 2020 MUSE mimari kategori ‘Gümüş Ödül’ ve ‘2020 DNA Paris Design Awards Large Scale Architecture Award’ ödüllerini kazanmıştır. Aynı yerleşkede bulunan ‘Sosyal Tesis’ projesi de yine 2020 MUSE Mimari Kategori ‘Gümüş Ödül’ e uygun bulunmuştur.

Dr. Alp kurucusu olduğu Alp Mimarlar Tasarım Ltd Şti nde projeler üretmekte, Istanbul Direktörü bulunduğu IAA Uluslararası Mimarlık Akademisi bünyesinde ülke içi ve dışı çalışmalar yürütmekte, üyesi olduğu çeşitli uluslararası akademik ve profesyonel kuruluşların kongre ve sempozyumlar da sunumlar gerçekleştirmektedir.

AHMET VEFİK ALP NEDEN VEFAT ETTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi. Ahmet Vefik Alp'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.