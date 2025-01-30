Ahsen Eroğlu, 'Deha'ya veda etti; "İyi ki geldin Esme'm, şans getirdin"
Ahsen Eroğlu, SHOW TV'nin sevilen dizisi Dehaya veda etti. Sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Esme'nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı" diyerek, dizideki rolüne ve projeye teşekkürlerini iletti
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da bir ayrılık yaşandı.
Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Deha' ve canlandırdığı 'Esme' karakterine veda ettiğini duyurdu.
"ESME'NİN İTALYANCA ÖĞRENMEDEN ÖNCEKİ HAYATI"
Setten çeşitli kareler paylaşan Ahsen Eroğlu, paylaşımına şu ifadeleri ekledi; "Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı. İyi ki geldin Esme’m, şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Fotoğraflar: Instagram