Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ahsen Eroğlu, 'Deha'ya veda etti; "İyi ki geldin Esme’m, şans getirdin" - Magazin haberleri

        Ahsen Eroğlu, 'Deha'ya veda etti; "İyi ki geldin Esme'm, şans getirdin"

        Ahsen Eroğlu, SHOW TV'nin sevilen dizisi Dehaya veda etti. Sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Esme'nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı" diyerek, dizideki rolüne ve projeye teşekkürlerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da bir ayrılık yaşandı.

        2

        Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Deha' ve canlandırdığı 'Esme' karakterine veda ettiğini duyurdu.

        3

        "ESME'NİN İTALYANCA ÖĞRENMEDEN ÖNCEKİ HAYATI"

        Setten çeşitli kareler paylaşan Ahsen Eroğlu, paylaşımına şu ifadeleri ekledi; "Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı. İyi ki geldin Esme’m, şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        Fotoğraflar: Instagram

        #ahsen eroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?