Ahsen Eroğlu'na İtalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

Dünya prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nden NETPAC Ödülü’yle dönen, Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden filmin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, İtalya’da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel’in de rol aldığı ‘Başlangıçlar’, ayrıca İtalyan Sinema Dergisi Fabrique Du Cinéma’da ‘Yılın En İyi Yabancı Film’ adayları arasında gösterildi. Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor.