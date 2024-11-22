Ahu Sungur'un oğluna büyük ilgi

Ahu Sungur ile Suat Sungur'un 'Duvar' lakaplı oğlu Ege Yücel Sungur, basketbol yetenekleriyle Avrupa’nın dikkatini çekti. Savunmadaki üstün performansı ve kendine has oyun tarzıyla fark yaratan genç sporcu, son maçlarından kısa bir videoyu paylaştı. Video, 24 saat içinde 1 milyon etkileşim alarak sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Dünya genelinde yüzlerce basketbolseverin yorum yağmuruna tuttuğu videoya, Avrupa’nın en büyük basketbol platformlarından biri olan Overtime Europe da kayıtsız kalmadı. Platform, Ege’nin performansını; "Kimse Onu Geçemez" başlığıyla paylaşarak geniş bir kitleye duyurdu. REKLAM