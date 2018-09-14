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Ayşegül Dinçkök, Belçim Bilgin, Cansen Yeni Kut, Hatice Şendil Sağyaşar, Demet Şener gibi, cemiyet, iş ve magazin dünyasından ünlü isimlerin katıldığı defilesi, tasarımları ve görsel şölen yaşatan şovu kadar 7 yıl aradan sonra podyuma çıkan Ahu Yağtu ile de MBFWI’a damgasını vurdu.