        Haberler Magazin Ahu Yağtu'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Taburcu oldum

        Ahu Yağtu'dan yeni açıklama

        16 Eylül'de geçirdiği baygınlık sonrası hastanede yapılan kontrollerde beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu; "Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür"

        Giriş: 25.09.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:23
        Ahu Yağtu taburcu oldu
        8 gün önce geçirdiği baygınlık sonrası hastanede yapılan kontrollerde beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu'nun tedavisi hastanede devam ediyordu. Ahu Yağtu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

        Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Ahu Yağtu, "Merhabalar... Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür. Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın. Başta operasyonumu başarıyla tamamlayan hocama ve Girişimsel Radyoloji Bölümüne, Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarına, 16 Eylül'de tüm acil ve doktor ekibiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum..."

        #Ahu Yağtu
        #beyin anevrizması
