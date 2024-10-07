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        Haberler Ekonomi Teknoloji "AI in Marketing" etkinliğinde pazarlamanın geleceği masaya yatırıldı - Teknoloji Haberleri

        "AI in Marketing" etkinliğinde pazarlamanın geleceği masaya yatırıldı

        Türkiye'de yapay zeka ve pazarlama odağında düzenlenen ilk etkinliklerden biri olan "AI in Marketing" forumu, 5 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:03
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        "AI in Marketing" etkinliğinde pazarlamanın geleceği masaya yatırıldı
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        ROIVA Akademi tarafından organize edilen etkinlik, pazarlama dünyasında yapay zekanın yıkıcı gücünü keşfetmek ve dijital stratejilerde nasıl devrim yarattığını tartışmak üzere sektör profesyonellerini, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.

        Yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, iki ana bölümden oluştu. Birinci bölümde Veli Bahçeci ve Deniz Okumuş’un sunumları ve diğer bölümde de panelistlerin katılımı ile soru cevap kısmı.

        Keynote konuşmasında sahne alan Deniz Okumuş, Abonesepeti kurucusu ve CEO’su olarak girişimcilik dünyasında yapay zekanın büyümeyi hızlandırma potansiyelini vurguladı. Okumuş, startupların organik süreçlerden yapay zekaya geçişlerinde nasıl daha hızlı, verimli ve ölçeklenebilir hale geldiklerini kendi şirketi üzerinden somut örneklerle paylaştı. Katılımcılara ilham veren konuşmasında, yapay zekanın girişimcilikte oyun değiştirici etkilerini derinlemesine inceledi.

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        Deniz Okumuş'un vurguladığı gibi, yapay zeka teknolojileri, küçük işletmelerin hızlı karar alma ve risk yönetimi süreçlerinde ciddi avantajlar sağlıyor ve pazarlama stratejilerini kökten değiştiriyor.

        Panel oturumunda ise ROIVA Akademi'nin kurucusu Veli Bahçeci moderatörlüğünde, veri odaklı stratejiler ve yapay zekanın pazarlama üzerindeki yıkıcı inovasyon etkisi tartışıldı. Panelde, Kadir Has Üniversitesi’nden Ayşegül Bulut Atalay ve Vodafone Türkiye’den Levent Avcı, AI tabanlı stratejilerin pazarlama alanındaki uzun vadeli etkilerini analiz etti. Ayşegül Bulut Atalay, yapay zeka destekli pazarlama araçlarının müşteri sadakati ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmadaki potansiyelini akademik bir perspektiften sundu. Levent Avcı ise özellikle B2B dünyasında uyguladığı veri odaklı stratejileri ve AI teknolojilerinin büyük ölçekli şirketlerdeki dönüşüm süreçlerine olan katkısını paylaştı.

        Katılımcılar, yapay zekanın pazarlamaya olan etkisini sadece teorik olarak değil, veri analitiği, kişiselleştirilmiş içerik üretimi ve dijital dönüşümün somut örnekleri üzerinden öğrenme fırsatı buldular. Panelde ayrıca, AI’nın şirketlerin müşteri deneyimlerini nasıl dönüştürdüğü ve pazarlama stratejilerini yeniden tanımladığına dair etkileyici fikirler ortaya kondu.

        Etkinlik boyunca konuşmacılar ve panelistler, yapay zekanın pazarlama dünyasında sadece bir araç değil, aynı zamanda yıkıcı inovasyon olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapay zeka teknolojilerinin sunduğu veri odaklı stratejiler, şirketlerin hem müşteri ilişkileri yönetiminde hem de operasyonel süreçlerde oyunu tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Konuşmaların yanı sıra, katılımcıların geri bildirimleri de bu etkinliğin ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Levent Avcı, etkinliğin "zihin açıcı" olduğunu belirtirken, Deniz Okumuş, girişimcilik ekosistemine yapay zekanın getirdiği fırsatları paylaşma fırsatı bulduğunu vurguladı. Etkinliğin moderatörü Veli Bahçeci ise, "yapay zekanın pazarlama stratejilerini yeniden tanımladığı" bir dönemde böyle bir etkinliği düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        "AI in Marketing" etkinliği, pazarlama stratejilerini geleceğe taşıyacak olan yapay zeka çözümlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcıların ve konuşmacıların ortak görüşü, dijital dönüşümün pazarlama üzerindeki etkisinin giderek artacağı ve AI tabanlı çözümlerin sektörlerde kalıcı bir devrim yaratacağı yönünde oldu.

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