AIK Stockholm - Sundsvall sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. AIK Stockholm, 04 Kasım 2018 Pazar günü Sundsvall takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. AIK Stockholm 63 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sundsvall 43 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sundsvall, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 554. İddaa'da AIK Stockholm kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Sundsvall kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

AIK Stockholm son hafta oynanan Örebro maçında 1-2 kazandı.

Sundsvall, Göteborg karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, alan AIK Stockholm, 27 gol attı ve 7 gol yedi.

Sundsvall ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sundsvall, 25 gol atarken 20 gol yedi.

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