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Haberler Televizyon Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aile dizisi fragmanı izle
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Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı ‘Aile’de hikaye giderek derinleşirken, heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Serhat’ın Yağmur’a saldırmasının ardından Devin ve Aslan’ı zorlu günler bekliyor. İşte Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı...

Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aile dizisi fragmanı izle
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Aile’de bu hafta heyecanın dozu giderek artıyor. Aslan’ın “Ben onu yapanı bulacağım, gereken neyse onu yapacağım!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Devin ve Aslan’ın fikir ayrılığına düştüğü görülüyor. Hikayenin giderek derinleştiği dizide Eko ve Yağmur’un yüzleşmesi merakla beklenirken Hülya, Cihan’dan Serhat’ın yurt dışına kaçırılmasını istiyor. Serhat’ın yurt dışına kaçmasını engellemek isteyen Devin, Aslan’a tepki gösteriyor. Aslan’ın Cihan’a “Bu saatten sonra çatışacak mıyız?” sorusu ise gerilimi yükseltiyor.

İşte Aile’nin 8. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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