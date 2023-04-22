Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

HABERTURK.COM

Aile’de bu hafta heyecanın dozu giderek artıyor. Aslan’ın “Ben onu yapanı bulacağım, gereken neyse onu yapacağım!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Devin ve Aslan’ın fikir ayrılığına düştüğü görülüyor. Hikayenin giderek derinleştiği dizide Eko ve Yağmur’un yüzleşmesi merakla beklenirken Hülya, Cihan’dan Serhat’ın yurt dışına kaçırılmasını istiyor. Serhat’ın yurt dışına kaçmasını engellemek isteyen Devin, Aslan’a tepki gösteriyor. Aslan’ın Cihan’a “Bu saatten sonra çatışacak mıyız?” sorusu ise gerilimi yükseltiyor.

İşte Aile’nin 8. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO