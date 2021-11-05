Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Aile başvuru yaptı! 6 ay sonra şehit sayıldı

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli iken, Kilis'teki görevlendirme esnasında silah arkadaşının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, ailenin yaptığı başvurusuyla 6 ay sonra şehit sayıldı

Aile başvuru yaptı! 6 ay sonra şehit sayıldı
İHA

Şehidin naaşı, Gaziantep Asri Mezarlık'taki aile kabristanından alındıktan sonra törenle şehitliğe nakledildi.

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, görevlendirme için gittiği Kilis'in Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda, 30 Nisan 2021 tarihinde silah arkadaşı Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı'nın silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, 1 Mayıs 2021 tarihinde Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanına defnedildi. Hayatını kaybeden askerin ailesi, şehitlik için Milli Savunma Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Hayatını kaybeden asker 6 ay sonra şehit sayıldı, naaşı şehitliğe nakledildi.

Başvuru sonrası yapılan incelemelerin ardından Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, 6 ay sonra şehit sayıldı. Verilen kararın ardından Şehit Mehmet Can Kaya'nın naaşı Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanından alınarak törenle şehitliğe nakledildi.

Şehidin naaşının şehitliğe defnedilmesi sırasında ailesi göz yaşı döktü.
Törene, şehidin annesi Feride ve babası Oğur Kaya ile Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 - 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM VGM burs sonuçları açıklandı mı?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki: Asla affedilmeyecek çirkinlik
GÜNDEM AK Parti'den Türkkan'a tepki: Asla affedilmeyecek ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek
GÜNDEM "Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek"
Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama
GÜNDEM Bitlis'te terör operasyonu
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık ile mücadele ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hukuka uyulmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan sosyal medya mesajı
Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu açıldı - Haberler
GÜNDEM Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu açıldı
İlginç olay! Jandarmadan kaçmaya çalıştı - Haberler
GÜNDEM İlginç olay! Jandarmadan kaçmaya çalıştı
EYT için yeni formül! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT son durum
GÜNDEM EYT için yeni formül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.