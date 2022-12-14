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Haberler Gündem 3. Sayfa SALON BUZ KESTİ! Aile boyu 'cinayet' davasında karar açıklandı - Son Dakika Haberler
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İstanbul'daki aile boyu 'cinayet' yargılamasında karar

İstanbul'da öldürülen Ozan Tekcan cinayetinde 3 sanık hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme sanık Muhammed Kutlu'yu 28 yıl 1 ay 15 gün hapis, Döndü ve Gazi Kutlu'yu ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine ölen Ozan Tekcan'ın ailesinin "Layığınızı buldunuz" sözlerine, sanık Döndü Kutlu "Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı  

SALON BUZ KESTİ! Aile boyu 'cinayet' davasında karar açıklandı - Son Dakika Haberler
DHA

Şişli'de 7 Ocak 2020'de Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, Batuhan Karanlıkoğlu'nu da yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

DHA'nın haberine göre, mahkeme sanık Muhammed Kutlu´yu 28 yıl 1 ay 15 gün hapis, anne Döndü ve baba Gazi Kutlu'yu ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine ölen Ozan Tekcan'ın ailesinin "Layığınızı buldunuz" sözlerine, sanık Döndü Kutlu "Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar baba Gazi Kutlu, anne Döndü Kutlu, oğulları Davut Kutlu ve Muhammed Kutlu hazır bulundu. Şikayetçilerden Şerife Tekcan ile Hacı Tekcan da duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı, bir önceki celsede sanıklar hakkında ceza istediği mütalaasını tekrar ettiğini ifade etti. Bunun üzerine son savunmaları sorulan sanıklardan baba Gazi Kutlu, "Bir gün önce polise uyuşturucu kullandıklarını söylemiştim. Şu anda ailemi hedef tahtasına koymalarının nedeni budur. Karakolun önünde bize saldırdılar. Oğlumda silah olmasa bizi öldüreceklerdi demek ki. Polisi arayan benim. Keşke beni bıçaklasalardı da ölmeseydi. Kesinlikle adam öldürmedim. Hele hele akrabamı mı öldüreceğim. Aile boyu tutukluyuz. Elinizi vicdanınıza koyun. Kesinlikle olayı durdurmaktan başka bir niyetim yoktu" dedi. Anne Döndü Kutlu ise "Asla ben azmettirici değilim. Karakola girdiğimde nasıl oğluma silah verebilirim. Elimde telefon yoktu nasıl azmettirebilirim. Ozan oğlum gibiydi elimde büyümüştü. Ne oldu, nasıl oldu, araya ne girdi bilmiyorum. Asla azmettirmedim. Suçu kabul etmiyorum. Torunlarıma bakmak istiyorum, tahliyemi isterim" dedi.

Emre Tyler Mays
Emre Tyler Mays

"AİLE BOYU İÇERDEYİZ"

Sanık Davut Kutlu da "Aile boyu içerdeyiz. İlk saldırıya uğrayan benim. Motora binince Ozan Tekcan bana saldırdı. Annemden silah istediğim iddiası asılsızdır. Olay yerine polis çağıran da benim. Benden yaşça büyük olan ağabeyimi ve babamı nasıl azmettirmiş olabilirim. Keşke yaşanmasaydı, ama bu olayda tamamen suçsuzum. Çocuğum şu an mahkemede onun beni böyle görmesini istemezdim" dedi. Sanık Muhammed Kutlu da pişman olduğunu belirterek "Annemin bana silah verdiği söyleniyor, beni kimse azmettirmemiştir. Olay ani gerçekleşmiştir. Ozan ve Batuhan'ın karakol önüne geleceğini bilemeyiz ki. Hatta önümüzden küfrederek geçtiler. Panik ve korkuyla silah ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Ayaklarına sıktım ailemizin komple içerde kalması isteniyor. Mermiler araştırılsın hangi silahtan çıktığı görülsün adalete güveniyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

"BİZ GELECEĞİZ, SEN DÜŞÜN"

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Kutlu hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis, Batuhan Karanlıkoğlu'nu yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis ve 740 TL adli para cezası olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 740 TL adli para cezası verildi. Heyet, sanık Davut Kutlu'ya "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, Ozan Tekcan'ı olay öncesinde yaralama suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanıklar Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın okunmasının ardından şikayetçiler, "Layığınızı buldunuz" derken, sanık Döndü Kutlu da "Ben yatıp çıkacağım, ama oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı. Döndü Kutlu duruşma çıkışında jandarmalar arasında götürülürken de "Biz geleceğiz, sen düşün sen Hacı" diye bağırmaya devam etti.

İDDİANAMEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer aldı. Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarıldı. Bu olay nedeniyle tutuklanan Akın Kutlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı da anlatıldı.

Maktul Ozan Tekcan&rsquo;ın babası Hacı Tekcan (solda), annesi Şerife Tekcan (ortada) ve Vural Tekcan (sağda)
Maktul Ozan Tekcan’ın babası Hacı Tekcan (solda), annesi Şerife Tekcan (ortada) ve Vural Tekcan (sağda)

İddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun zaman zaman "Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek." dediği, Davut ve Muhammed Kutlu'nun da zaman zaman Ozan Tekcan'ı öldüreceğini söylediği ifade edildi. Bir firmada kurye olarak çalışan Ozan Tekcan'ın 22 Aralık 2020'de pideciye gittiği belirtilen iddianamede, pidecide çalışan Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'a "Ne işin var burada" diyerek tartıştıkları ifade edildi.

İş yerinden çıkan ikili arasında süren tartışmada Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'ın kafasına motosiklet kaskıyla vurduğu, olaya diğer sanıklar Muhammed Kutlu ile annesi Döndü Kutlu'nun da karıştığı belirtiliyor. Davut Kutlu'nun daha sonra Şişli Polis Merkezi'ne giderek Tekcan'ın kendisini tehdit ettiğini, Ozan Tekcan'ın ise arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu ile karakola gidip yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi. İddianamede, Ozan Tekcan'ın karakolda olduğunu duyan Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu'nun karakol önüne geldikleri ve tarafların burada karşılaştıkları anlatıldı. Gazi Kutlu'nun yaklaşık 1 metre uzunluktaki metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı kaydedildi. İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade edildi.

İddianamede, sanık Muhammed Kutlu'nun "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Gazi Kutlu'nun "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "Silahla kasten yaralama" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın aynı zamanda halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Dava başından beri tutuksuz yargılanan anne Döndü Kutlu, 24 Ekim'deki duruşmada suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumunu dikkate alınarak tutuklanmıştı.

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