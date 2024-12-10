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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı Aralık ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı

        Aile Destek Programı Aralık ödemeleri ne zaman yatacak?

        Gözler, Aile Destek Aralık ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Normalde Haziran ayında bitmesi planlanan ödemeler, yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bu nedenle Aralık ayı ödemesiyle program sonlanacak. Peki, Aile Destek Programı Aralık ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 08:17 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:17
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        Dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aileye 850 TL ile 1.250 TL arasında destek veriyor. Şimdi gözler Aralık ayı ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Aralık ödemeleri ne zaman hesaba yatırılacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Bakanlık en geç ayın 15'ine kadar ödemeyi hesaba yatırıyor. Bununla beraber, Eylül-Ekim-Kasım dönemlerinde ayın 10'unda hesaplara yatırılmıştı.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Bu zamana kadar hanelere 103,2 milyar lira yardım yapılan program, Aralık ayında ödemenin son kez yatmasıyla sonlanacak.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

        E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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