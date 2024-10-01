Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?
Binlerce hanenin yararlandığı Aile Destek Programı'nda Ekim ayına girildi. Yıl sonuna kadar uzatılan programda hane başına 850 ile 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Geçtiğimiz ay, 10 Eylül'de yatırılan ödemelerin bu ay ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman? İşte, detaylar...
Ekim ayına girmemizle beraber, Aile Destek Ödemeleri de araştırılmaya başlandı. Geçen ay 10 Eylül'de hesaplara yatırılan ödemeler, hane başına 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor ve ek olarak, çocuk desteği de sağlanıyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile ve Gençlik Bakanlığı, aylık ödemeleri en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜLÜN KAÇINDA YATMIŞTI?
Geçen ay; Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Geçen ay Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapıldı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.