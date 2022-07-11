Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahibi olan herkesin bu paketten yararlanacağını açıklayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin 12 ay boyunca düzeli olarak yapılacağını ifade etti. Hane başına 450 TL ile 600 TL arasında yapılacak olan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, Aile Destek Programı ödemeleri detayları...