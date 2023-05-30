Bir menajerlik ajansı olan Cem Tatlıtuğ'un şirket bünyesinde son olarak EGO dizisinde başrol olan Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, ve Yalı Çapkını'nda rol alan Buçe Buse Kahraman'ın yanında Kaan Taşaner gibi isimler yer alıyor.