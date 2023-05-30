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Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisinde Aslan Soykan'ı canlandıran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı. İkilinin birbirlerine hiç benzememeleri görenleri şaşırttı.

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  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

    SHOW TV ekranlarında Salı akşamları izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Aslan Soykan karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ ile gündeme geldi. İkilinin birbirlerine benzememeleri görenleri şaşırttı.
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

    Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u görenler, sosyal medyada şaşkınlıklarını belli eden yorumlarda bulunuyor. Ünlü ismin abisi Instagram'ı aktif kullansa da hesabını gizli tutuyor.
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

    Bir menajerlik ajansı olan Cem Tatlıtuğ'un şirket bünyesinde son olarak EGO dizisinde başrol olan Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, ve Yalı Çapkını'nda rol alan Buçe Buse Kahraman'ın yanında Kaan Taşaner gibi isimler yer alıyor.
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler: "Kardeş olduklarına inanamadım", "Gerçekten öz abisi mi?", "Birbirlerine benzemiyorlar" gibi yorumlar yapıyor.
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

    İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ...
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!
  • Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler gözlerine inanamadı! Birbirlerine hiç benzemiyorlar!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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