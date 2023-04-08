ADANA USULÜ VARDABİT NASIL YAPILIR?

Vardabit yapımına başlarken ilk olarak fasulyeler ıslatılmalı ve 2-3 saat bekletilmeli. Bu aşamada konservede kullanabilirsiniz ama tazesi daha lezzetli olacaktır.

Fasulyeleri beklettikten sonra haşlayın ve suyundan 1 çay bardağı kenara ayırın.

Tırnak pideyi dilimleyin ve teflon tava içerisine biraz tereyağ alarak kızartın.

Bir kase içerisine tahin, limon suyu, biraz tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve dövülmüş sarımsakları alarak karıştırın. Kıvamı yoğurda dönünceye de sıcak su ekleyin.

Haşlanmış fasulyelerin üzerine tuz ve kimyon ilave edin ve karıştırın. Servis tabağının altına pidelerin alın üzerine fasulyeleri koyun. Hazırlanan sosu fasulyelerin üzerine gezdirin. Minik bir tavada tereyağı ve sıvıyağı kızdırın içerisine toz kırmızı biber, pul biber ekleyin. Vardabitinizin üzerinde gezdirin ve son olarak ince kıyılmış maydanozlarla süsleyin. Afiyet olsun!