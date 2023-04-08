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Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği! İşte Adana usulü vardabit tarifi!

SHOW TV ekranlarında yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan karakterinin en sevdiği yemeğin Adana usulü vardabit olduğu öğrenilmişti. Sizler için vardabit paçası tarifini derledik.

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  • Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği! İşte Adana usulü vardabit tarifi!

    SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Aslan Soykan’ın en sevdiği yemek olduğu söylenen Vardabit, Adana'nın yöresel yemekleri arasında yer alır. Bu yemek ana yemeklerin yanında sunulur. Kuru fasulye, yoğurt ve pide ile hazırlanan vardabit, Adana, Hatay ve Mersin mutfağında sık sık yer alır. Protein bakımından zengin olduğu için, kemiklerin güçlenmesini destekler.
  • Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği! İşte Adana usulü vardabit tarifi!

    VARDABİT MALZEMELERİ

    2 su bardağı kuru fasulye

    1 adet küçük tırnaklı pide

    1 su bardağı tahin

    3 -4 diş sarımsak

    1 adet limon suyu

    1 silme tatlı kaşığı kimyon

    1/2 tatlı kaşığı tuz

    1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

    Üzeri için

    1/2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği! İşte Adana usulü vardabit tarifi!

    ADANA USULÜ VARDABİT NASIL YAPILIR?

    Vardabit yapımına başlarken ilk olarak fasulyeler ıslatılmalı ve 2-3 saat bekletilmeli. Bu aşamada konservede kullanabilirsiniz ama tazesi daha lezzetli olacaktır. 

    Fasulyeleri beklettikten sonra haşlayın ve suyundan 1 çay bardağı kenara ayırın.

    Tırnak pideyi dilimleyin ve teflon tava içerisine biraz tereyağ alarak kızartın. 

    Bir kase içerisine tahin, limon suyu, biraz tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve dövülmüş sarımsakları alarak karıştırın. Kıvamı yoğurda dönünceye de sıcak su ekleyin. 

    Haşlanmış fasulyelerin üzerine tuz ve kimyon ilave edin ve karıştırın. Servis tabağının altına pidelerin alın üzerine fasulyeleri koyun. Hazırlanan sosu fasulyelerin üzerine gezdirin. Minik bir tavada tereyağı ve sıvıyağı kızdırın içerisine toz kırmızı biber, pul biber ekleyin. Vardabitinizin üzerinde gezdirin ve son olarak ince kıyılmış maydanozlarla süsleyin. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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