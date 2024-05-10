Aile hekimlerinin çalışma saatleri, sabah saatlerinde başlar ve akşam saatlerine kadar devam eder. Resmi tatil ve hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren aile hekimleri randevu sistemi ile çalışmaktadır. Peki, "Aile hekimleri hafta içi saat kaça kadar çalışıyor, aile hekimi hafta sonu çalışıyor mu?" İşte 2024 aile hekimi çalışma saatleri...

Aile Hekimi Hafta Sonu Açık Mı?

Türkiye genelinde aile hekimliği hizmetleri esas olarak hafta içi sağlanmaktadır. Standart uygulama, hafta sonlarında aile sağlığı merkezlerinin kapalı olması yönündedir. Ancak, belli başlı sağlık merkezlerinde, özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde, nöbetçi aile hekimleri aracılığıyla sınırlı sağlık hizmetleri sunulabilir. Bu hizmetler genellikle acil olmayan durumlar için değil, acil sağlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır ve hangi merkezlerin açık olduğu yerel sağlık idarelerince belirlenir.

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Aile Hekimliği Resmi Tatillerde Açık Mı?

Resmi tatillerde, aile hekimliği birimlerinin çoğu kapalıdır. Bu günlerde, acil sağlık ihtiyaçları için hastanelerin acil servisleri veya önceden belirlenmiş nöbetçi sağlık kuruluşları hizmet vermeye devam eder. Vatandaşların, resmi tatillerde hangi sağlık kuruluşlarının açık olduğunu öğrenmek için, ilgili sağlık müdürlüklerinin web sitelerini ziyaret etmeleri veya doğrudan sağlık kuruluşları ile iletişime geçmeleri önerilir.