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        Haberler Gündem Aile hekimine saldırdı, serbest kaldı

        Aile hekimine saldırdı, serbest kaldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktor, evlilik için kan talebinde bulunan U.A. tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:44
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        Aile hekimine saldırdı, serbest kaldı
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        DHA'nın haberine göre; olay, dün Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sağlık merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Nurettin Ceylan'ın (30) odasına, saat 11.30 sıralarında giden U.A. evlilik için kan talebinde bulundu.

        Ceylan, U.A.'ya saat 10.30'da kan alma işleminin bittiğini söyledi. Bunun üzerine U.A., doktora ne yapacağını sordu. Doktorun özel hastanede kan verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. U.A., doktoru darp etti.

        Sağlık merkezinde bulunanlar, U.A.'yı odadan çıkardı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekibi, U.A.'yı ifadesini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Olayın ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden Ceylan, darp raporu aldıktan sonra U.A. hakkında şikayetçi oldu.

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        "SERZENİŞTE BULUNDU"

        Ceylan, jandarmadaki ifadesinde, şüphelinin kan talebinde bulunduğunu belirterek, "Kendisine 10.30'da kan alma işinin bittiğini ama 'kanı test için götüren kurye çıkmadıysa hemen yetiştirelim’ dedim. U.A. isimli şahıs odamdan ayrıldıktan sonra hemşire hanıma sormaya gittiği anda, kurye sağlık ocağından çıkıyordu. Kuryeyi durdurarak beklemesini istedi ancak kurye kendisine hastaneye yetişmesi gerektiğini söyledi. Şahıs kuryeye ısrar etmeye devam edince ben de kendisine, 'kuryeyi bekletmeyelim, haftaya testlerinizi alırız' dedim. Sonrasında şahıs odama girdi, sert bir üslupla, 'Ne yapacağım ben şimdi' diyerek serzenişte bulundu. Ben de kendisine özel hastaneye gidebileceklerini söyledim" dedi.

        "KAFAMA, YÜZÜME VE OMZUMA YUMRUK ATTI"

        Özel hastane cevabı üzerine U.A.'nın kendisine, "Bu doktorlar neden dayak yiyor, elimde kalacak şimdi öldüreceğim" dediğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

        "'Sen kimi dövüp öldürüyorsun' diyerek cevap verdim. U.A. tam kapıdan çıkacağı sırada bana dönerek saldırmaya başladı; yanında bulunan kadın kendisini tutmaya çalıştı. Yanındaki kişinin tutmasına rağmen odama girerek kafama, yüzüme ve omzuma yumruk attı. Ben kendisine vurmadım; kendimi korumak amacıyla cenin pozisyonuna aldım. Sağlık ocağında bulunan diğer kişiler, şahsı odadan çıkararak beni kurtardı. Jandarma personelinin gelmesini beklerken, odama girerek beni defalarca tehdit etmeye devam etti. Kendisine omuzumun çıktığını söylediğimde, 'Sen iyileş tekrardan döveyim' dedi."

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; U.A.'nın merkezden çıkan kuryeyi durdurduğu, kuryenin gitmesinin ardından doktorun odasına girdiği ve içeriden çıkmasının ardından birden dönerek odaya girmeye çalıştığı, bu sırada yanında bulunan kadının kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen hızla içeri girdiği anlar yer aldı. Yine görüntülerde; personelin doktorun odasına doğru hızla gittiği ve U.A.'yı doktorun odasından çıkardıkları görüldü. Dışarıya çıkarılan U.A.'nın tekrar sağlık merkezine ve odaya girdiği, daha sonra bölgeye gelen jandarma ekibinin U.A. ile birlikte sağlık merkezinden çıktığı anlar yer aldı.

        "BU MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

        Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, olayı yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. Açıklamada, "Fedakarca hizmet sunan hekimimize yapılan saldırı ve darp ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı. U.A.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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