Aile hekimleri ve hastaneler dijitalde buluşuyor

Aile Hekimi Dr. Sevda Aslan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren devreye girecek bu uygulamanın, aile hekimleri hastalarına daha etkin bir hizmet sunacaklarını söyledi.

Yeni sistem sayesinde Aile Hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin hastanelerle dijital ortamda entegre olacağını belirten Dr. Aslan, "Aile hekimleri; röntgen, mamografi, yeni doğan ve kalça ultrasonu gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gitmeden, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle bu tetkikleri çektirebilecek ve sonuçları doğrudan aile hekimlerinin sistemlerine yansıyacak" dedi.