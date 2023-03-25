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Haberler Televizyon Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aile dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan dikkat çekici tanıtım heyecanı artırdı. Yayınlanan bölümleriyle reytinglerde zirveye oturan, sosyal medyada trend listelerinin birinci sırasına yerleşen dizi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor.

Aile'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aile dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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Yayınlanan tanıtımda Aslan ve Devin’in düğünü gerçekleşiyor. Devin’in ‘Soykan’ soyadını almayacağını söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hülya, Aslan’la bu konu yüzünden tartışıyor. Hülya’nın “Senin soyadını almak istemeyen bir kadının sana ne kadar sadık olabileceğini yaşayarak gör o zaman!” sözleri dikkat çekerken, Cihan’ın düğüne gelmesi ortalığı karıştırıyor. Cihan’ın Devin’e terapiye gittiğini bilen Hülya’nın, bunu Aslan’a söyleyip söylemeyeceği merak konusu oluyor. Tanıtıma patlayan silah sesi damgasını vuruyor ve akıllara “Kim vuruldu?” sorusu geliyor.

İşte Aile’nin 4. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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