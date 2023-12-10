'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı SHOW TV'de ekrana gelen 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde; "Aslan ile Devin, Ergun'un ölümüne kimin sebep olduğunu bulabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Hülya ile konuşan Devin, Ergun’un arabasının fren sisteminin bilinçli olarak bozulduğunu söylediği anlar dikkat çekerken, Aslan olayın peşini bırakmayıp adım adım ilerliyor. Yeni bölümde “Aslan ve Devin, Ergun’un ölümüne kimin sebep olduğunu bulabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ile Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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‘Aile’ yeni bölümüyle 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte Aile’nin 24. Bölüm 2. Tanıtımı;