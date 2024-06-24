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        Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan kadın gözaltına alındı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:23
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        Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan kadın gözaltına alındı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #TikTok
        #cinsel istismar
        #çocuk istismarı
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