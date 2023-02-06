Habertürk Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engelli bireylerin kurum dışına çıkarıldı iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olarak 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya’da hissedilmesi sebebiyle deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır. AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.