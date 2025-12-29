Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 26 Aralık itibarıyla sona erdi. Şu an için sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki alımlar göz önüne alındığında, başvuru inceleme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürdüğü biliniyor. Bu kapsamda sonuçların 2026 Ocak ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor

Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.