        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin personel alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların ardından gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:40
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvurularını 15 Aralık’tan itibaren almıştı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 26 Aralık itibarıyla sona erdi. Şu an için sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki alımlar göz önüne alındığında, başvuru inceleme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürdüğü biliniyor. Bu kapsamda sonuçların 2026 Ocak ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor

        Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        3

        YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

        • a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)
        • b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
        • c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
