Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan duyuruya göre atamalar, mülakatsız ve sadece KPSS puan sıralamasıyla yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?