        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulanıyor. 15-26 Aralık tarihinde sona eren başvuruların ardından değerlendirmelerin sonucu açıklanacak. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Giriş: 10.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:08
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan duyuruya göre atamalar, mülakatsız ve sadece KPSS puan sıralamasıyla yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, değerlendirme işlemlerinin yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Sonuçların ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

