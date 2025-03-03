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        Haberler Magazin Aile Yılı'nda sinemalarda özel indirim

        Aile Yılı'nda sinemalarda özel indirim

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY'ın aldığı ortak kararla sinemalarda yüzde 40 indirim yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:01
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        Aile yılında yüzde 40 indirim
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından alınan kararla, sinema salonlarında Aile Yılı olarak ilan edilen 2025'te, bilet ücretlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

        SİSAY üyesi sinema salonlarında yüzde 40'lık 'Halk İndirimi', her pazartesi ve çarşamba günü olacak.

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        #sinema
        #aile yılı
        #halk günü
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