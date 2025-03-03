Aile Yılı'nda sinemalarda özel indirim
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY'ın aldığı ortak kararla sinemalarda yüzde 40 indirim yapılacak
Giriş: 03.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:01
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından alınan kararla, sinema salonlarında Aile Yılı olarak ilan edilen 2025'te, bilet ücretlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.
SİSAY üyesi sinema salonlarında yüzde 40'lık 'Halk İndirimi', her pazartesi ve çarşamba günü olacak.
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