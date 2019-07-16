Mersin’in Merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde 3 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada, kuzenleri Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada, hızla gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti sürücü Ramazan Topal’a ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay ceza vermişti. Ailenin İstinaf Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz sonucunda başvuru üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde gelen dava bugün görüldü.

Duruşmaya hayatını kaybeden Ekin ve Evrim Çakmakçı’nın anne, babası, avukatları katılırken, tutuklu yargılanan otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Ramazan Topal da SEGBİS ile katıldı.

"KEŞKE ONLAR YERİNE BEN ÖLSEYDİM, MEKANLARI CENNET OLSUN"

Mahkemede savunma yapan sanık Ramazan Topal, "Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlemedim. 1970’den bu yana hiç kaza yapmadım. Keşke onlar yerine ben ölseydim. Mekanları cennet olsun, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanın olduğu yaya geçidi usulüne uygun yapılmadığı gibi herhangi bir ışıklandırma yok. Karayolları gereken önlemi almalı" diye konuştu.

Baba Ali Çakmakçı da sanığın ifadelerinin tutarsız olduğunu, yolun sağ şeridinin boş ve çocukları görememesinin mümkün olmadığını belirterek, “Sanığın kaza anında araçta olan eşi ve kızı, çocukları gördüğünü fakat kendisinin karşıdan gelen araçların ışıklarının gözünü aldığını ve çocukları görmediğini söylüyor. Önceki ifadelerinde 50-60 kilometre hızla gittiğini sonrasında ise 40-45 kilometre hızla gittiğini söyleyip, hızının 94 kilometre olduğu tespit edildiği halde yalan beyanlarda bulunuyor” dedi.

“HER KARNE VE MEZUNİYET GÜNÜNDE TARİFİ OLMAYAN BİR ACI İÇERİSİNDEYİZ"

Anne Özlem Çakmakçı ise, “Hakim bey biz sizler için önünüze gelen binlerce dosyalardan biriyiz. Sabah kalkıyorum bir bakıyorum kolum bir bakıyorum bacağım eksik. Boşluktayım. Benim çocuklarımın geleceği gitti. Her karne ve mezuniyet gününde tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz. Bir anne olarak bu ülke bana adalet borçlu, kızlarımın geleceği için adalet borçlu” şeklinde konuştu.

“KAZADA 1 SANTİM FREN İZİ YOK"

Ailenin avukatı ısrarla olay yerinde 1 santim bile fren izi olmadığını öngörerek bu kazaya sebebiyet verdiği için olayın basit taksirle yaralama olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sanığın avukatı da olay yerine iki restoranın birbirine birleştirilmesi amacıyla bir yaya geçidi yapıldığını kaydederek, “Sizin bir yere havuz yapmanız oranın havuz olacağı anlamına gelmez. Eğer müvekkilim 90 kilometre ve üzeri hızda gelseydi ölenlerin bir ya da birkaçında organ kopması meydana gelirdi. Ama otopsi raporunda kült kafa travması ifadesi var. Olay çok farklı noktalara çekilmek isteniyor” dedi.

Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasını vermesinin ardından, mahkeme heyeti de son sözünü söyledi. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozan mahkeme, sanığı ’taksirle ölüme sebebiyet’ verme suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum etti, sonra da Ramazan Topal’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, mevcut delillerin toplanması, sanığın teslim olması gibi faktörleri de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

“MAHKEMEDE KEŞKE BİR EKİN VE EVRİM KARARI ÇIKMIŞ OLSAYDI"

Baba Çakmakçı, mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “Evrim ve Ekin için verdiğimiz adalet mücadelemizde 4 yıl 2 ay olarak verilen karar 7 yıla arttırıldı fakat sanığın tahliyesine karar verildi. Sanığın bu eylemi gerçekleştirirken ki tavrının çocuklarını ve ailesini korumak adına öngöremediği daha doğrusu başlarına gelebilecek bir tehlikeyi savuşturmak adına çocuklarımıza vurduğunu anlatmaya çalıştık. Bunun kendisinin hızından olduğunu anlatmaya çalıştık. Çocuklarını korumak adına yapmış olduğunu bir manevrada benim çocuklarımı öldürerek bir tercih yapmış olan insana verilen bu cezayı kabul etmiyorum. Bu kararın toplumun yaralarını sardığını düşünmüyorum. Ben isterdim ki burada alınacak kararlar trafikte bir değişim, kültür oluşsun isterdim. Evrim’in değişimi Ekin’in kültürü temsil etmesini isterdim keşke bir Ekin ve Evrim kararı çıkmış olsaydı” diye konuştu.

Anne Çakmakçı da ilk günden beri kendilerini ifade ederek mücadele verdiklerini belirterek, “Evet kararı değiştirdiler. Ramazan Topal’ı tahliye ettiler. Biz bu tahliyeye anlam veremedik. Bu karara çok üzüldük” dedi.

Ailenin avukatı Işın Akan Kıral, Adana Bölge Adliye Mahkemesi savcısının dahi bilinçli taksir diyerek ’sanığın tutukluluk halinin devamı gerekir’ demişken mahkemenin savcı mütalaası dışında olayı basit taksir olarak değerlendirip sanığın tahliyesine karar verdiğini söyledi.