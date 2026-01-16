Habertürk
Habertürk
        Ailenin Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi ne zaman, nerede çekildi?

        Ailenin Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Ailenin Şerefi filmi 16 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturmaktadır. 2024 yılında vizyona giren film, iftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref'in ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu alır. İşte Ailenin Şerefi filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 19:17 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:17
        1

        Ailenin Şerefi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini, Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür paylaşıyor. Peki, "Ailenin Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi ne zaman çekildi?" İşte Ailenin Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        2

        AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hayatı boyunca ailesini arayan Şeref’in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat’ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur. İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına gelen komik olaylar anlatılır.

        3

        AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Halil İbrahim Kurum

        Melis Tüzüngüç

        Gürsu Gür

        Selahattin Taşdöğen

        Aslı Samat

        Cem Cücenoğlu

        Nilüfer Kılıçarslan

        Gözde Demirtaş

        Berat Hekim

        Buse Özcan

        4

        AİLENİN ŞEREFİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ailenin Şerefi filmi Midyat'ın tarihi mekanlarında çekildi.

