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Airbus, 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Airbus koronavirüs salgınının hava trafiğini oldukça ağır etkilemesinin ardından geleceğinin tehlikede olduğunu söyleyerek, Almanya'da önceden planlanan 900 kişi de dahil olmak üzere bir yıl içinde 15,000 kişiyi işten çıkaracak.

airbus işçi
HABERTURK.COM

Airbus, salgının ardından 55 milyar euro (61.8 milyar dolar) değerindeki jet biriminde yüzde 40 kaybın yarattığı hasarla mücadele konusunda hızla adımlar atıyor.

Ancak Airbus hükümetler ve zorunlu işten çıkarmalar ile mücadele etme sözü veren sendikalarla zorlu görüşmelerle karşı karşıya.

CFE-CGC sendikasından Francoise Vallin, "İşten çıkarmaları engellemek zorlu bir mücadele olacak" dedi. Avrupa'nın en büyük havacılık grubu, 2021 ortalarına kadar Fransa'da 5,000, Almanya'da 5,100, İspanya'da 900, İngiltere'de 1,700 ve diğer yerlerde 1,300 olmak üzere toplam 14,000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Söz konusu işten çıkarmalar arasında, krizden önce Almanya'daki Premium AEROTEC biriminde planlanan 900 kişi bulunuyor.

Fransız sendika kaynakları ise dün toplamda 15,000 kişinin işten çıkarılmasını öngördüklerini ifade etmişlerdi. İngiltere'nin Unite sendikası tedbirleri "endüstriyel vandalizm" olarak nitelendirdi. Fransa'nın Ouvriere sendikası ve diğerleri zorunlu işten çıkarmalara karşı çıkacaklarını söylediler.

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