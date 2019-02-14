Şampiyonlar Ligi son 32 turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Hollanda'da Ajax'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında üstün olan Ajax'ın 37. dakikada Tagliafico ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

60. dakikada Benzema, Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti. 75'te Ziyech, Ajax adına skoru eşitleyen golü attı.

Oyuna sonradan dahil olan Asensio, 87. dakikada maçın sonucunu belirledi: 2-1.

Mücadelenin rövanşı 3 Mart'ta oynanacak.