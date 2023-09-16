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        Haberler Müzik Ajda Pekkan, Ankara'da sahne aldı - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan, Ankara'da sahne aldı

        Ajda Pekkan, yaz turnesine devam ediyor. Kerkisolfej Organizasyon'un düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Pekkan, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:55
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        Ajda Pekkan, Ankara'da sahne aldı
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        Gecede yoğun istek üzerine iki kere bis yapan Ajda Pekkan, sahnede sokakta yaşayan canlarımız için yardım istedi.

        Ajda Pekkan, “Havalar soğuyor. Sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım” dedi. Ünlü şarkıcı, bu duyurusuyla alkış aldı.

        Ajda Pekkan, 26 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

        Ajda Pekkan'dan mayolu poz
        Ajda Pekkan'dan mayolu poz
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        #Ajda Pekkan
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