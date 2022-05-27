'Fikret Şeneş olmasaydı ben olmazdım' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

"Süperstar" Ajda Pekkan, dün akşam "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında sahne aldı. Yaklaşık 3 saat konser veren Pekkan, şarkılarıyla sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan, 2 yıl sonra tekrar çıktığı Harbiye sahnesinin her zaman çok heyecan verici ve farklı olduğunu söyledi. Pekkan, konserin açılışını Dalida’nın klasiklerinden "Mourir Sur Sence" isimli Fransızca şarkı ile yaptı.

"FİKRET ŞENEŞ OLMASAYDI BEN OLMAZDIM"

"Süperstar", zamansız şarkılarını söylerken, "Fikret Şeneş olmasaydı ben olmazdım. Bu şarkılar ile biz olmazdık... Sayın Şeneş için lütfen büyük bir alkış istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU KOSTÜMLERİ SİZE SAYGIMDAN GİYİYORUM"

Ajda Pekkan, Gülşah Saraçoğlu'nun tasarımı olan beyaz kostümünün beğenilmesi üzerine, "Şarkılarımızı her yerden dinlersiniz. Radyodan, CD'den ama sahnenin bir büyüsü, bir illüzyonu, şovu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz kostümleri giyme sebebim sizlere olan saygımdandır." dedi.

Pekkan, yoğun istek üzerine sahneye tekrar çıkarak, izleyicilerini kırmadı. 3 şarkı daha seslendiren Ajda Pekkan, ardından geceyi sonlandırdı.