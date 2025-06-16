Ajda Pekkan, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Pekkan, Kıraç’ın içinde; "Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni korkuyorum" sözlerinin yer aldığı 'Yıkık' isimli şarkısını da arkasındaki barkovizyonda yer alan barınak görüntüleri eşliğinde seslendirdi. Ajda Pekkan, HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir’i de sahneye davet ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik edip alkışlattı.

Konserin ardından Bursa’da konaklayan Ajda Pekkan, dün ise Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019'da, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen ve sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğin bakımının yapıldığı barınağı ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlarla vakit geçiren Pekkan, onların sağlık durumları ve hikâyeleri hakkında, Emre Demir ve HEPAD üyelerinden bilgi aldı.

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"BİZİM GİBİ HAYATA TUTUNMAYI BAŞARMIŞ"

Ajda Pekkan, patileri olmayan 1 yaşındaki Terrier cinsi dişi köpeğe de 'Lolo' ismini verip, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu. Pekkan; "Uslu, şeker aynen bizim gibi hayata tutunmayı başarmış. O yüzden 'Lolo'ya çok güzel bir yuva arıyoruz. Hatta onu yuvalandırırsak, biz beraber de video çekeceğiz. Söz veriyorum" dedi.