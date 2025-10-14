Habertürk
Habertürk
        AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası! AJet 9 dolar kampanyası hangi tarihlerde geçerli, seyahat tarihi nedir?

        AJet'ten 9 dolara yurt dışı bilet kampanyası! AJet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

        AJet, başlattığı kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamındaki biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Peki, AJet kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, AJet kampanyası

        Giriş: 14.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 14.10.2025 - 13:41
        1

        AJet, 14-15 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli kampanyayla tüm yurt dışı uçuşlarında biletleri 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu indirimli biletler 18 Kasım 2025 - 17 Mart 2026 arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, 150 bin koltuk ile sınırlandırıldı. İşte, AJet kampanya detayları...

        2

        AJET'TEN 9 DOLARA YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

        AJet'in indirim kampanyasıyla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

        Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek.

        3

        KAMPANYA VE SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

