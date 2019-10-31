Ajvar (patlıcanlı sos) tarifi, nasıl yapılır?

Ajvar nasıl yapılır? Kahvaltı sofralarındaki acukayı andıran görüntüsüyle damaklarda unutulmayacak tat bırakmaya gelen Ajvar tarifiyle karşınızdayız.
Ajvar (patlıcanlı sos) malzemeler:
- 2 adet orta boy patlıcan
- 4 adet domates
- 3 adet kırmızı biber
- 1 soğan
- 2-3 adet iri sarımsak
- 1 yemek kaşığı acı pul biber
- 1 çay bardağı zeytin yağı
- Tuz
Ajvar (patlıcanlı sos) nasıl yapılır?
- Kırmızı biber ve patlıcan közlenir
- Sarımsak ve soğan ince bir formda doğranarak yağda kavurulur.
- Rondodan geçilen domates bu tava içerisine eklenir.
- Domatesler suyunu çekmeye yakın közlediğiniz biber ve patlıcanı küçük bir şekilde doğrayın ve domatesin içerisine atın.
- Suyunu tamamen çekince ocaktan alınır ve tekrar rondo içerisinde çekilir.
- Kavanozlara konan Ajvar eğer bir hafta içinde tüketilecekse üzerine zeytinyağı dökülür.
- Eğer kış için hazırlıyorsanız kavanozları koyup ters çevirin ve soğuyana kadar bekleyin.
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