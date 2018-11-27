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AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı, Mehmet Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli?

AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek oldu. Peki, AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı, Mehmet Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli?

27.11.2018 - 12:50 | Güncelleme:

AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı, Afyon halkı tarafından merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan adayı açıkladı! AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı,  Mehmet Zeybek oldu. Peki, AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı, Mehmet Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli?

MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

Mehmet Zeybek, 01.01.1954 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabasında bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu. Üniversiteye girişte Meslek Liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesini tamamladı. 1976 yılında girdiği Üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu. Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle iştigal etti. Halen kendime ait inşaat şirketinde Yap-Sat işleriyle uğraşıyor.

Gerek lise gerekse üniversite hayatında MTTB üyesi olarak çalıştı. Mehmet Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AK Parti İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu tarafa da İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 09.05.2009 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı oldu.

Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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