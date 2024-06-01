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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekim ayında başlıyor | Son dakika haberleri

        AK Parti'de Olağan Kongre süreci ekimde başlıyor

        AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:22
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        AK Parti kongre süreci belli oldu
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        AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin Olağan Kongre sürecinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

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        Sürecin önce yerelden başlayacağı, Genel Kongre ile sonlanacağı belirlendi. Genel Kongre'nin tarihi ise henüz açıklanmadı. Ayrıca, haziran- ekim arasında parti teşkilatlarınca 'Türkiye Buluşmaları' ve 'İstişare Toplantıları' düzenleneceği öğrenildi.

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