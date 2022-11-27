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AK Parti'den İstanbul'da seçim startı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı düzenleniyor

AK Parti'den İstanbul'da seçim startı
AK Parti'den İstanbul'da seçim startı
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AA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına katılacak vatandaşlar, NEF Stadyumu'na gelmeye başladı.

AA'da yer alan habere göre vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programa otobüs ve metro gibi ulaşım imkanlarını kullanarak ulaştı.

Burada kurulan güvenlik noktalarından geçen çok sayıda partili, programın başlangıç saati olan 17.00'den önce yerlerini aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan program için stadyuma, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portrelerinin yanı sıra Türk bayrakları asıldı.

Stadın belirli yerlerine "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

Programı takip edecek yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu için stat içinde çalışma ve canlı yayın alanları oluşturuldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "2023 seçimlerinin başlangıç adımını İstanbul'da atacağız" anlayışıyla düzenlediği programda, seçimlerle birlikte onu takip eden "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun da yol haritası paylaşılacak.

Programın sloganı "Birlik-İrade-Zafer (BİZ)" olarak belirlenirken, sandık yönetim kurulları ve sandık kurulu üyeleri de etkinliğe katılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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