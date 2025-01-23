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        Haberler Gündem AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin meclis araştırması istemi

        AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin meclis araştırması istemi

        AK Parti TBMM Grubu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:07
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        AK Parti'den yangına ilişkin önerge
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla TBMM Başkanlığına, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için önerge sunuldu.

        Önergede, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, mevzuat ve denetim mekanizmaları ile uygulamadaki eksikliklerin tespiti, bir daha benzer elim bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi.

        Önergenin gerekçesinde, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edildiği belirtildi.

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        Yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ile mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların ortaya konularak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının devletin sorumluluğu olduğuna işaret edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

        "Özellikle yapı ve yangın güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti, otel inşasında ve sonrasında yapılan tadilatlara hangi mevzuat hükümlerine göre izin verildiği ve denetlendiği, bu denetimlerin hangi kapsamda ve sıklıkta yapıldığı, mevzuatta öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı gibi pek çok konuda açıklığa kavuşturulması gereken husus bulunmaktadır."

        Gerekçede, turizm nedeniyle konaklama ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu hizmet alanlarında can ve mal güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının tüm paydaşların öncelikli sorumluluğu olduğu vurgulandı.

        Yangın, deprem ve sel gibi acil durumlar sonrası başta hastane, otel, okul gibi hizmet alanlarında acil durum müdahale ekiplerinin yeterliliği, tahliye planlarının uygulanabilirliği, söndürme sistemlerinin işlevselliği, müdahale süreçlerindeki aksaklıklar ve arama-kurtarma çalışmalarındaki etkinlikle ilgili hususlarda detaylı araştırma yapılmasının, benzer olayların bir daha yaşanmaması için hayati önem arz ettiği kaydedildi.

        ÖNERGE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK

        AK Parti'nin, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin, gelecek hafta çalışmalarına başlayacak TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

        Önergenin, Genel Kurulda kabul edilmesi üzerine TBMM'de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

        Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.

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        #AK Parti önerge
        #Bolu yangını önerge
        #haberler
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