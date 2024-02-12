AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden Habertürk'e konuştu

Habertürk'ten Veysi İpek'e konuşan AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Amida Höyüğü'nün üstündeyiz şu anda. Burası Diyarbakır'ın kalbi. Etrafta baktığımız bir sürü yerleşim yeri var. Bunların hiçbiri yok iken burası vardı. 9 bin yıl öncesine dayanan bir yerleşim yeri burası. Dolayısıyla Diyarbakır'ın kalbi. Diyarbakır çok kadim bir kent. Surları, sur içiyle, Hevsel bahçeleriyle, kültür ve medeniyetiyle burada bulunan peygamberlerin mezarlarıyla, 700 civarında sahabe mezarıyla önemli bir şehir.

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"AMACIMIZ TURİST SAYISINI 5 MİLYONA ÇIKARMAK"

Projemizin birinci ayağı tüm burçların restorasyonlarının özgün bir şekilde tamamlanması. Yaklaşık 30 burç restore edildi. Bizim projemiz bir bütün. Biz tüm dünyaya bunu tanıtmak istiyoruz. Toplamda 101 burcumuz var. 5 bin 800 metre uzunluğunda. Bu yıl 1 milyon 100 bin turist geldi. Bu çok yetersiz. 150-200 bin civarında yabancı turist var. Bu çok düşük. Amacımız turist sayımızı 5 milyona çıkarmak. Bakanlığımızın da bu konuda ciddi hedefi var.

"HER ALANDA PROJELERİMİZ VAR"

Biz Diyarbakır'ı istediğimiz şekilde tanıtamamışız. Aday oluşumun birinci nedeni bu. Diyarbakır doğumluyum. Eğitimin hemen hepsini neredeyse Diyarbakır'da tamamladım. Burada İmar Daire Başkanlığım var. Mimarlık eğitimini de aldıktan sonra restorasyon alanında ihtisasımı yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da Koruma Kurullarında üyeliğim var. Bizim kadim şehrimize hizmet için geldik, her alanda projelerimiz var. Arkada iyi bir ekibim var.

"BÖLGESEL DESTİNASYON OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

Diyarbakır nüfusu genç olan şehrimiz. Dinamik bir nüfusumuz var. İşsizimiz fazla. Bu projeyle 20 bin istihdam oluşturacağız. Turizm noktasında bölgesel destinasyon oluşturmamız gerekecek. Harput'a, Mardin'e gelen turistleri buraya çekmemiz lazım. Komşu illerle turizm açısından birbirimizi ciddi şekilde beslememiz ve desteklememiz lazım.

"HER ŞEYİ HEMŞEHRİLERİME SORAKAK YAPACAĞIZ"

Bizim koruma ve kullanma dengesini bu surlarda nasıl gerçekleştiririz inşallah başkanlığımız döneminde göreceğiz. Bunları yaparken 101 burcun hepsini hemşehrilerimize soracağız. 'Keçi burcunu ne olarak görmek istiyorsunuz? Sergi bir mekânı olarak mı görmek istiyorsunuz'. Bir referandum olacak. Atacağım tüm adımlarda kentin genelini ilgilendiren her projede mutlaka onun mekanizmasını oluşturacağım, Diyarbakırlı hemşehrilerime soracağım. Geneli neyi isterse o şekilde adım atacağım.

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"HEMŞEHRİLERİMİZE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEĞİZ"

Hemşehrilerimizi aynı zamanda eğiteceğiz. Her türlü alanda usta öğreticiler ve onların yerlerini oluşturacağız. Hemşehrilerimiz hangi alanda eğitim görmek istiyorlar, ücretsiz eğitime tabi tutacağız. Kimisine yabancı dil eğitimi vereceğiz. Kalkınma bir bütün olur. Sadece tarihi mekânları, taşları yerine koyup, süslü projeler yapmanın anlamı yok. Bu yapılar, kadim eserler sizin geçiminize de katkı sağlıyorsa, işsizliğinize katkı sağlıyorsa o zaman anlamlıdır.

"DİYARBAKIR HABİBATI ÇOK GÜÇLÜ BİR BÖLGE"

Diyarbakır mutfağımız bu coğrafyanın en zengin mutfağıdır. Eskiden Hevsel bahçelerinde tarım yapılıyordu. Habibatı çok güçlü olan bir bölge. Onlarca kuş türü, bülbül türü var. Sadece burada yaşıyor onlar. 9 bin yıldır aynı işlev olduğu için UNESCO surlarla beraber orayı da koruma altına aldı. İnşallah başkanlığımız döneminde özgününü koruyarak, orayı da koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde Diyarbakırlı hemşehrilerimizin gezmesine, seyrine, gelen turistlerin rahat bir şekilde görmesini sağlayacağız.

"O PLANLARIN BÜYÜK KISMINI ONAYLADIK"

Kantar Kavşaı'ndan Talay Tepe'ye kadar oralar da imar daire başkanlığım döneminde orayı planlamıştık. Oralar bomboştu. O dönem Ahmet Bilgin belediye başkanı iken o planların büyük kısmını onayladık. Kentimizin çok önemli sorunları var. Bu sorunların iktidar partisi döneminde bunların çözümü mümkün olabilir. Hemşehrilerime 'Bir sefer de belediyeyi iktidar partisinden olan adaydan kullanın' demek isterim. Tercihlerini bu çerçevede yapmanın doğru olacağını bir kardeşleri olarak söylemek istiyorum.

"YAĞMUR SULARINI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Büyük projelerimizin içinde çevre dostu yöntemlerini kullanarak enerjimizi üreteceğiz. Ya da biogaz yöntemiyle. Konutlarda ve büyük yapılarda suların dönüşümü de artık mümkün. Yağmur sularının dönüştürülmesi mümkün. Yapılacak çok iş var ve gerçekten heyecanlanıyorum. 31 Mart'tan sonra hemşehrilerim bizi seçtiklerinde çok ciddi hizmet edeceğiz.

"TARIM DAİRESİ'Nİ OLUŞTURACAĞIZ"

TİGEM'in ana fonksiyonu en büyük işi tohum üretimi. O tür kurumlarla işbirliği yaparak belediyenin bünyesinde Kırsal Kalkınma Dairesi var şu an. Oranın ismini direk Tarım Dairesi yapacağız. Ya da yanına Tarım Dairesi'ni kuracağız. Çiftçilerimizin önünü açacak şekilde aynen Tarım İl Müdürlüğü gibi. Çünkü yasa bunlara artık cevaz veriyor. Tarım Dairesi'ni çok güçlü bir şekilde oluşturacağız.

"BÜYÜK KISMI SUYA KAVUŞACAK"

Dicle, Kral Kızı Barajı'nın yatırımlarının büyük kısmı bitti. Silvan Barajı devam ediyor. Önümüzdeki yıl yan kanallar da bitirilmek suretiyle büyük bir oranda 600 bin hektar civarında ekilebilir tarım arazisi var. Bunun büyük kısmı suyla buluşacak. Su toprakla buluştuğunda bereket oluşuyor. Doğru ürünlerin bu ovada yetiştirilmesi, bakanlığımızın da ciddi bilgi birikiminden faydalanarak vatandaşlarımızın doğru tarım yapması için belediye olarak üzerimize düşen herşeyi yapacağız.