Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın, faizle ilgili bir paylaşımda bulunmuş,"Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.

"BEDEL ÖDEYEN HERKESİ ÜZMEKTE"

Sosyal medya Twitter üzerinden bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sayın M.Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeym

https://twitter.com/turanbulent/status/1374043369383546882

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ PAYLAŞIMI

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak sosyal medyada paylaşımda bulunmuş, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.