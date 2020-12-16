AA

2021 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: " İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyet güçlerimizin özverili, fedakar hakimiyetlerinin rolü büyüktür. Sadece 2020 yılında emniyet güçlerimiz 102.000 güvenlik operasyonu yapmış ve operasyonlarda binlerce terör odağını etkisiz hale getirip tarumar etmiştir" diye konuştu.

Dalkılıç konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

Bugün Türkiye’de terör birinci gündem maddesi olmaktan çıkmışsa, küresel güçlerin taşeronları şehirlerimizde eylem yapamaz, hendek kazıp bomba patlatamaz, masum vatandaşlarımızı katledemez hale gelmişse, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyet güçlerimizin özverili, fedakar hakimiyetlerinin rolü büyüktür. Sadece 2020 yılında emniyet güçlerimiz 102.000 güvenlik operasyonu yapmış ve operasyonlarda binlerce terör odağını etkisiz hale getirip tarumar etmiştir. Bu muhteşem mücadeleyi yürüten emniyet güçlerimize minnet duygularımı ifade ediyor, görevleri başında şehit olan emniyet güçlerimize, askerimize, polisimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri bugün bütçe görüşmemizin altıncı turundayız, tüm dünyayı kıskacı altına almış insanlığı sarsmış ve her anlamda yeni bir dünya düzeninin kurulmasını kaçınılmaz kılmış Pandemi koşullarında Türkiye’nin 2021 bütçesini konuşuyoruz. Hal böyleyken her bir bireyin iliklerine kadar hissettiği bu salgın döneminde ekonomik daralma ülkeleri, devletleri, bütçesini ve bünyesini sarsmış ve sarsmaya devam ediyor.

“EN AZ HASARLA BU SÜRECİ ATLATMAK İSTİYORUZ”

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, ekonomi yönetimimiz ve tüm kurumlarımızda üstün gayret ve fedakarlıklarda en az hasarla bu süreci atlatmak istiyoruz. Bu dönemde, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin omuz omuza atlatmamız gereken bu süreci maalesef bütçenin ilk gününde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan ve devam eden yalan, algı, iftiraya dayalı muhalefet tarzını anlamakta güçlük çekiyoruz. İftira ve hakareti muhalefet zannediyorlar. Hiç kimsenin hakkını yememek ve hiçbir haktan da vazgeçmemenin onurlu mücadelesini veren Türkiye olarak, üslup ve yöntemle ülkenin duygusal ve coğrafik ekonomik şartlarını göz ardı eden bu muhalefet tarzını gerçekten anlayamıyoruz. Türkiye doğu ve batı arasında kritik konumu ve özellikle de bizim hükümdarlığımıza geçtiği sultan Alparslan döneminden bu yana aç gözlü sömürgelerin iştahını kabartmaya devam etmiş ve Türkiye’yi hedefleri arasına koyarak saldırıların odağı haline getirmişler.

“PARTİ FARKI GÖZETMEKSİZİN BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR”

İnsanımızın moralini bozacak ve muhalefeti millete düşmanlık olarak besleyen dilini burada duymak bizi üzüyor. Milli birlik ve beraberlik gerektiren konularda parti farkı gözetmeksizin burada birlik olmamız gerekiyor. Milletimizin önünde büyük hedefler var. Eğer sizde bir gün iktidara gelmek istiyorsanız, bu milletin evladı Recep Tayyip Erdoğan gibi risk alın, başınızı taşın altına koyun diyor ve milletimizi selamlıyorum. Bütçemiz milletimize hayırlı olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.