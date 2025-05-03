AK Parti Muğla il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İl Başkanı Haluk Laçin, toplantıda yaptığı konuşmada, partinin Muğla'daki büyümesine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı halinde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Laçin, partiye kuruluşundan bu yana katkı sunan isimleri bir arada hareket etmeye davet etti.

AK Parti Muğla İl Koordinatörü ve Isparta Milletvekili Osman Zabun, teşkilat toplantılarına katılarak genel merkezin Muğla'ya verdiği önemi vurguladı. Zabun, Muğla'nın yerel seçimlerde oyunu artıran tek büyükşehir olmasına dikkat çekerek, bu durumun genel seçimler öncesinde olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın seçim sonrası sahada aktif olmaya devam etmesi ve vatandaşlarla yakın ilişkiler kurması da parti içinde olumlu karşılandı.

“YÜKSELİŞİN GÖSTERGESİ”

Muğla İl Koordinatörü Osman Zabun, il genelindeki teşkilatları ziyaret etmeye başladı. Bu kapsamda Bodrum İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Zabun, İl Başkanı Haluk Laçin ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuştu. Zabun, Muğla'da gördüğü tablonun AK Parti'nin yeniden yükselişinin bir göstergesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını ileterek, teşkilatların "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda halkla iç içe çalışmalar yapmasını istedi.