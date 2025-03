AK Parti ramazan ayında 1 milyon vatandaşa ulaştı

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, teşkilat mensuplarıyla birlikte ramazan ayı boyunca 81 ilde birden yoğun bir program gerçekleştirdi. Bu programlar kapsamında, tüm Türkiye'de ay boyunca her gün düzenli olarak on binlerce ziyaret programı gerçekleştirildi, binlerce hanede de iftar ve sahur sofraları kuruldu. Bu programlar vesilesiyle, AK Parti kadroları ülke genelinde yaklaşık 1 milyon vatandaş ile bir araya geldi. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, ramazan boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekanlardır. Gönüllerimizi ferahlamasına vesile olan ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik" ifadelerini kullandı.

'HER DAİM YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kaya, ziyaretler kapsamında ülke genelinde binlerce haneyi ziyaret ettikleri aktardı. Ramazan boyunca her iftarda milletle bir araya geldiklerini kaydeden Kaya, "Gittiğimiz her hanede, kurduğumuz her sofrada gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. Ziyaretlerimiz kapsamında büyüklerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla unutmadık. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sıhhat diliyorum. Engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz, yaşlılarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.