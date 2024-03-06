Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun'dan açıklamalar

        AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun'dan açıklamalar

        AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun, Habertürk'te soruları yanıtladı. Hüseyin Çoşkun, "Medeni bir yarış içerisindeyiz. Onların durumlarıyla açıkçası çok ilgilenmiyorum" dedi. Çoşkun, "Şu anda yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda en büyük sorun ulaşım" şeklinde konuştu. Çoşkun, "Sarıyer'in fay hattına uzaklık olarak avantajı olmasına rağmen yapı stoğu olarak İstanbul'un en dezavantajlı ilçelerinden birisidir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Medeni bir yarış içerisindeyiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Coşkun'un konuşmasından öne çıkanlar...

        "YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLENİYORUZ"

        Yoğun günler. Çalışmaya devam ediyoruz. Önemli günler. Biz her yerde sokakta vatandaşlarımızla birlikteyiz. Biz kendimize bakıyoruz. 15 yıldır Sarıyer Belediye Meclis üyesiyim ve Büyükşehir Meclis üyesiyim. Sarıyer'in birçok sorununu biliyoruz. Daha çok kendi yapacaklarımızla ve Sarıyer'de yapılması gerekenlerle ilgileniyoruz. Rakiplerimizin şu an bulundukları durum biz her ikisiyle de iletişim kanallarımız açık. Medeni bir yarış içerisindeyiz. Onların durumlarıyla açıkçası çok ilgilenmiyorum.

        REKLAM

        "EN BÜYÜK SORUN ULAŞIM"

        Aslında bu bizim iddiamızdan ziyade Sarıyerlilerin iddiası. Tabi biz iddialı bir yola çıktık. Kendimize güveniyoruz. Bu konuda bilgi birikim ve enerjimiz var. Sarıyerliyiz, Sarıyer'i seviyoruz. Ama Sarıyer'de 15 yıllık bir ara var. Yerel yönetimler anlamında Sarıyer'de 15 yıldır yerel yönetimde hizmetlere aç, yatırıma aç. Sarıyerimizde sosyal tesislerimiz yok. Spor tesislerimiz yetersiz. Ulaşım şu anda yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda en büyük sorun ulaşım. Sarıyer'de birçok noktada Sarıyerli yerel yönetim anlamında mahrum ve biz Sarıyerli olarak birçok hizmeti ıskalamış durumdayız. Sarıyer'in Maslak bölgesi, yine Büyükdere Caddesi üzerindeki yapılmayanlar imalatlar, köyler bölgesinde yapılacak bir tünel çalışması, yıllardır bekliyor. 2019'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı iptal etti. Ama biz bunu şu an Bakanlığımız tarafından Kilyos- Maden tünelini başlattık. 400 milyon euroluk bir yatırım. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kara yolu tünelini köyler bölgesinde yapıyoruz. Oradaki yaşayan Sarıyerli dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak için. Köyler bölgesini Maslak'a bağlayamıyoruz. Çayırbaşı'ndan Maslak'a bir tünel çalışmamız vardı. Lakin mevcut İBB yönetimi onu da iptal etti.

        REKLAM

        "YAPI STOĞU OLARAK İSTANBUL'UN EN DEZAVANTAJLI İLÇELERİNDEN BİRİSİDİR"

        Ben Sarıyer'in ciddi sorunlarını biliyorum. Biz Sarıyer Belediyesine yapı stoğumuzun durumu nedir, bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı diye özellikle 10 yıldır depremden sonraki süreçte de yine soruyoruz. Bu konuyla ilgili bize herhangi bir dönüş yok. Ama Sarıyer'in fay hattına uzaklık olarak avantajı olmasına rağmen yapı stoğu olarak İstanbul'un en dezavantajlı ilçelerinden birisidir. Çünkü bizim riskli alanda riskli yapılarla ilgili bir tane kentsel dönüşüm projemiz yok. Esenler Belediyesi 65 bin konut dönüştürmüş. Bizde bu sayı sıfır. Bununla alakalı bizim öngörüde 40, 50 yıllık binalar var. Bunlarla ilgili herhangi bir imalat yapmak mümkün değil. Bu binaların güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılında yapı kayıt belgesi çıktı. Öngörünüm 1982 Anayasası ile Boğaziçi yasası var. Boğaziçi yasasının getirdiği şartlar gereği mevcut oradaki yapılar yıkılıp yeniden yapılamıyor. Güçlendirme de yapılamıyor. Yapı kayıt belgesi ile bu güçlendirmenin önü açılacaktı. Sarıyer'in birçok mahallesinde maalesef tapu yok.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Hüseyin Coşkun
        #sarıyer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı