AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun'dan açıklamalar

AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Coşkun'un konuşmasından öne çıkanlar...

"YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLENİYORUZ"

Yoğun günler. Çalışmaya devam ediyoruz. Önemli günler. Biz her yerde sokakta vatandaşlarımızla birlikteyiz. Biz kendimize bakıyoruz. 15 yıldır Sarıyer Belediye Meclis üyesiyim ve Büyükşehir Meclis üyesiyim. Sarıyer'in birçok sorununu biliyoruz. Daha çok kendi yapacaklarımızla ve Sarıyer'de yapılması gerekenlerle ilgileniyoruz. Rakiplerimizin şu an bulundukları durum biz her ikisiyle de iletişim kanallarımız açık. Medeni bir yarış içerisindeyiz. Onların durumlarıyla açıkçası çok ilgilenmiyorum.

"EN BÜYÜK SORUN ULAŞIM"

Aslında bu bizim iddiamızdan ziyade Sarıyerlilerin iddiası. Tabi biz iddialı bir yola çıktık. Kendimize güveniyoruz. Bu konuda bilgi birikim ve enerjimiz var. Sarıyerliyiz, Sarıyer'i seviyoruz. Ama Sarıyer'de 15 yıllık bir ara var. Yerel yönetimler anlamında Sarıyer'de 15 yıldır yerel yönetimde hizmetlere aç, yatırıma aç. Sarıyerimizde sosyal tesislerimiz yok. Spor tesislerimiz yetersiz. Ulaşım şu anda yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda en büyük sorun ulaşım. Sarıyer'de birçok noktada Sarıyerli yerel yönetim anlamında mahrum ve biz Sarıyerli olarak birçok hizmeti ıskalamış durumdayız. Sarıyer'in Maslak bölgesi, yine Büyükdere Caddesi üzerindeki yapılmayanlar imalatlar, köyler bölgesinde yapılacak bir tünel çalışması, yıllardır bekliyor. 2019'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı iptal etti. Ama biz bunu şu an Bakanlığımız tarafından Kilyos- Maden tünelini başlattık. 400 milyon euroluk bir yatırım. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kara yolu tünelini köyler bölgesinde yapıyoruz. Oradaki yaşayan Sarıyerli dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak için. Köyler bölgesini Maslak'a bağlayamıyoruz. Çayırbaşı'ndan Maslak'a bir tünel çalışmamız vardı. Lakin mevcut İBB yönetimi onu da iptal etti.

"YAPI STOĞU OLARAK İSTANBUL'UN EN DEZAVANTAJLI İLÇELERİNDEN BİRİSİDİR"

Ben Sarıyer'in ciddi sorunlarını biliyorum. Biz Sarıyer Belediyesine yapı stoğumuzun durumu nedir, bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı diye özellikle 10 yıldır depremden sonraki süreçte de yine soruyoruz. Bu konuyla ilgili bize herhangi bir dönüş yok. Ama Sarıyer'in fay hattına uzaklık olarak avantajı olmasına rağmen yapı stoğu olarak İstanbul'un en dezavantajlı ilçelerinden birisidir. Çünkü bizim riskli alanda riskli yapılarla ilgili bir tane kentsel dönüşüm projemiz yok. Esenler Belediyesi 65 bin konut dönüştürmüş. Bizde bu sayı sıfır. Bununla alakalı bizim öngörüde 40, 50 yıllık binalar var. Bunlarla ilgili herhangi bir imalat yapmak mümkün değil. Bu binaların güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılında yapı kayıt belgesi çıktı. Öngörünüm 1982 Anayasası ile Boğaziçi yasası var. Boğaziçi yasasının getirdiği şartlar gereği mevcut oradaki yapılar yıkılıp yeniden yapılamıyor. Güçlendirme de yapılamıyor. Yapı kayıt belgesi ile bu güçlendirmenin önü açılacaktı. Sarıyer'in birçok mahallesinde maalesef tapu yok.